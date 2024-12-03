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        Haberler Gündem Muğla'da sağanak etkili oldu - Güncel haberler

        Muğla'da sağanak etkili oldu

        Muğla'nın Ortaca ile Fethiye ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 19:05 Güncelleme: 03.12.2024 - 19:05
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        Muğla'da sağanak etkili oldu
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        Ortaca ilçesine bağlı Yerbelen Mahallesi'nde etkisini gösteren sağanak nedeniyle tarım arazileri, ev ve plastik kasa fabrikasının bulunduğu alan su altında kaldı.

        Mahallede yaşayan ailelerin çocukları ise su birikintilerinde sörf tahtalarıyla gezdi.

        Yerbelen Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gün, her yağışla birlikte su baskını sorunuyla karşılaştıklarını söyledi.

        Mahallesinde bazı ailelerin evlerini su bastığını anlatan Gün, "Ben gerekli yerlere iletiyorum. Büyükşehir olsun Ortaca Belediyesi olsun gerekli şeyleri yapacaklar. Buranın çözümü kara yolunun altındaki büz tıkalı olduğu için bir türlü açamıyoruz. Kaymakamlıkta dilekçelerimiz var. Büyükşehir de bir şey yapamıyor." dedi

        Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yüksek kesimlerden gelen çamurlu su sebebiyle denizin rengi kıyı bölgelerde kahverengiye dönüştü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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