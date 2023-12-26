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        Haberler Gündem Muğla'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        Muğla'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Bodrum, Datça, Yatağan ve Köyceğiz ilçelerinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 18:01 Güncelleme: 26.12.2023 - 18:02
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        Muğla'da sahte içki operasyonu: 5 gözaltı
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        Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte içki üretenlere yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma sonrası Bodrum, Datça, Yatağan ve Köyceğiz ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakaladı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, alkol damıtma düzeneği, 84 litre sahte içki, 27 litre etil alkol, anason aroması, anason yağı ile 3 bin 200 uyarıcı hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan bu kişilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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