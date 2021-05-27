AA

Yönetmenliğini Ertuğrul Karslıoğlu'nun yaptığı belgeselin Lagina Antik Kenti Hekate Kutsal Alanı'nda, tanrıça Hekate'nin elinde anahtarlar ile tapınağa girişinin canlandırıldığı sahnenin çekimleri gerçekleştirildi.

"Süper Ay" manzarasında gerçekleştirilen çekimleri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü, Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, ilçe protokolü ve vatandaşlar da izledi.

- "Burası inanılmaz bir yer"

Yönetmen Karslıoğlu, gazetecilere, Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle projeye geçen ay başladıklarını söyledi.

Stratonikeia'nın yaşayan bir tarih ve kültür kenti olduğunu vurgulamak istediklerini ifade eden Karslıoğlu şöyle konuştu:

"Bu kent hala yaşıyor. 5 bin yıllık tarihi süreci var. Kültürler burada üst üste birikmiş. Burada hala yaşayan bugünün insanları var. Dört aile var. Bazı nedenlerle köy birkaç defa taşınmış ama o yaşanabilirliğini hiç kaybetmemiş. Hatta buraya bir dönüş söz konusu olacaktır. Hem eskiden yaşayanlar dönüyor hem ilk defa görenler burada yaşamak istiyor. Bu hem Stratonikeia tarih ve kültür kenti için çok önemli hem de Yatağan için çok önemli. Yatağan turizmi için burası inanılmaz bir yer."

- İlk gösterim Stratonikeia’da yapılacak

Karslıoğlu, büyük bir keyif ve mutlulukla bu çalışmayı yaptıklarını, gece-gündüz çalışmalarına rağmen yorgunluk hissetmediklerini belirtti.

Projenin kesin tamamlanma tarihinin kasım ayı olduğunu dile getiren Karslıoğlu, ancak hedeflerinin ekime girmeden belgeseli bitirmek olduğunu ifade etti.

Karslıoğlu, belgeselin ilk gösterimini Stratonikeia'daki antik tiyatroda yapmayı planladıklarının altını çizdi.

Belediye Başkanı Toksöz ise Stratonikeia ve Lagina antik kentlerinin gelecek süreçte ilçeye değer katacağını düşündüğünü dile getirdi.