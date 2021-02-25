Muğla'da tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda sikke ve 63 obje ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip yapan polis ekipleri, ilçe çıkışında bir otomobile operasyon düzenledi.
Araçtaki aramada, devlet ve kral isimleri şeklinde kategorize edilmiş, çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 bin 551 sikke ile 63 obje ele geçirildi.
Operasyonda, birisi emekli polis 2 şüpheli gözaltına alındı.
YORUMLAR