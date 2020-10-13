Muğla'da tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, yüksek faizle borç para verdikleri, imzalattıkları senedi zorla tahsil ettikleri ve tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, çok sayıda senet, çek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüt faaliyetleri kapsamında yağma, dolandırıcılık ve tefecilik" suçlaması bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı.