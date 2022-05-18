Tonlarca saman ve yem kül oldu! 0:00 / 0:00

DHA

Dün saat 17.30 sıralarında Milas'ın Yaşyer Mahallesi'nde bulunan tarım ve hayvancılık tesisinde yangın çıktı. Yangını fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Saman balyalarının tutuşmasıyla hızla yayılan alevler tüm tesisi kapladı. İhbarın adından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken diğer taraftan tesiste bulunan diğer yem ve samanlar alevlerden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR OLUŞTU

5 itfaiye arazözü, 10 itfaiye personeli, 20 tonluk tanker ve 1 kamyon, işletmeye ait 3 kepçe ile sürdürülen çalışmalarda yangın 5 saatte kontrol altına alındı. Yangında tonlarca saman ve yem ise kül oldu.

Büyük çapta maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.