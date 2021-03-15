Muğla'da üniversite öğrencisi Şenpınar'ı öldürdüğü iddia edilen sanığa

AA

Şenpınar'ın eski erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen davanın sanığı Kemaloğlu için istenen akıl sağlığı ile ilgili rapor, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 20 Nisan'da görülecek duruşması öncesi dava dosyasına ulaştı.

Raporda, "Cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve hareket serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı bildirildi.

Sanığın suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyuta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığının belirtildiği raporda, "Bu duruma göre Selim Ahmet Kemaloğlu'nun 24 Mayıs 2020 tarihinde sanığı bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur." bilgisi yer aldı.

Davanın üçüncü duruşması 20 Nisan'da görülecek.

- Olay

Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde Zeynep Şenpınar ile eski erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu arasında 24 Mayıs'ta yaşanan tartışmada bıçakla yaralanan genç kız hayatını kaybetmişti. Vücudunda kesici alet yarası olan Kemaloğlu, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Kemaloğlu'nun avukatının talep ettiği akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumunca düzenlenecek raporun beklenmesine ve dosyada bulunan eksiklerin tamamlanması amacıyla duruşma ertelemişti.