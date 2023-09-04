Muğla'da üst geçide çarpan TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti
Muğla'nın Milas ilçesinde üst geçide çarpan TIR'ın sürücüsü yaşamını yitirdi
Giriş: 04.09.2023 - 19:06 Güncelleme: 04.09.2023 - 19:06
Emek Mahallesi Üçyol mevkisinde Cafer Kaya (37) idaresindeki TIR kontrolden çıkarak üst geçide çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, TIR şoförü Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
TIR'ın kullanılmaz hale geldiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.