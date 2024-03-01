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        Haberler Gündem Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Muğla'da uyuşturucu operasyonları: 9 tutuklama

        Muğla'da İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 23:50 Güncelleme: 01.03.2024 - 23:50
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonları: 9 tutuklama
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        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince 16-29 Şubat'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 6 elektronik terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 102 bin 465 lira para ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Soruşturma kapsamında 132 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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