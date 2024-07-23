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        Haberler Gündem Güvenlik Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

        Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

        Muğla'da 14 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 00:36 Güncelleme: 23.07.2024 - 00:36
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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        Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen 14 operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde, tabanca, fişek, şarjör ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

        AA'nın haberine göre; operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ayrıca, soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

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