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        Haberler Gündem Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 20:54 Güncelleme: 11.12.2023 - 20:54
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 18 sentetik ecza, tabanca ve havalı tüfek ele geçirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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