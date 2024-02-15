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        Haberler Gündem Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

        Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 20:29 Güncelleme: 15.02.2024 - 20:29
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamaya yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda bir miktar uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 270 lira, 1220 dolar ve 95 avro ele geçirildi.

        Gözaltına alınan V.G., S.D. ve H.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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