Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

Netanyahu: "BAE ve Bahreyn ile normalleşme ekonomimize milyarları pompalayacak"

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı Grup Amirlikleri ekiplerince, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 kilo 511 gram esrar, 23,3 gram metamfetamin, 89,6 gram skunk, 2 gram kokain, 10,2 gram eroin, 5 gram bonzai, çok sayıda uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 71 şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise haklarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.