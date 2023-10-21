Muğla'da ve Van'da korkutan deprem! 21 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. 21 Ekim Cumartesi günü Muğla'da ve Van'da meydana gelen korkutucu depremlerin ardından gözler son depremler listesine çevrildi. AFAD tarafından yayınlanan bilgilere göre Van'ın Tuşba ilçesinde ve Muğla Datça'da depremler meydana geldi. İşte 21 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
Son dakika deprem... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. 21 Ekim Cumartesi günü Muğla Datça ve Van Gölü'nde meydana gelen depremlerin ardından gözler son dakika deprem haberlerine çevrildi. Edinilen bilgiye göre, saat 08:05'te Van'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 21 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem listesi...
VAN'DA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Edinilen bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08:05'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, 12.82 km derinlikte gerçekleşti.
MUĞLA DATÇA'DA DEPREM!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre 21 Ekim Cumartesi günü saat 06:47'de Muğla Datça'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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