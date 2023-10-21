Muğla'da ve Van'da korkutan deprem! 21 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile biraz önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Muğla'da ve Van'da korkutan deprem! 21 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile biraz önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

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Son dakika deprem... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. 21 Ekim Cumartesi günü Muğla Datça ve Van Gölü'nde meydana gelen depremlerin ardından gözler son dakika deprem haberlerine çevrildi. Edinilen bilgiye göre, saat 08:05'te Van'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 21 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem listesi...