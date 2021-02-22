Muğla'da yaşayan yerleşik yabancılar Kovid-19 aşısının ilk dozunu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Muğla'da yaşayan yerleşik yabancılar Kovid-19 aşısının ilk dozunu oldu

Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre yürütülen aşılama programı kapsamında Ortaca ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılardan sırası gelenler aşının ilk dozunu yaptırdı.

Muğla'da yaşayan yerleşik yabancılar Kovid-19 aşısının ilk dozunu oldu
AA

Aşı sırası gelen vatandaşlar MHRS’den gelen mesajın ardından Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezine başvurdu.

Aşılar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, kişilerin ateş ölçümlerinin yapılmasının ardından "aşılama odası"nda ve doktor gözetiminde, hemşirelerce yapılmaya başlandı.

Aşı olanlar ayrıca ikinci doz aşı uygulaması için de bilgilendirildi.

- "Türkiye pandemi sürecini çok iyi yönetti"

Yaklaşık 12 yıldır Ortaca Dalyan’da yaşayan Hollanda vatandaşı Jacobus Jonker (69) ve eşi Maria Jonker (65) ilk doz aşılarını yaptırdı.

Maria Jonker, AA muhabirine, her şeyin çok güzel bir şekilde organize edildiğini söyledi.

E-nabız uygulaması ile randevu aldığını belirten Jonker, "SMS yoluyla da aşı bilgilerim geldi. Bugün Aile Sağlığı Merkezine gelerek aşımı oldum. 65 yaş üzeri olduğumuz için sokağa çıkma kısıtlaması var. Türkiye pandemi sürecini çok iyi yönetti. Bu organizasyon çok iyi. Biz de Türk vatandaşları gibi randevu alarak aşı olduk. Yetkililerin E-nabız üzerinden İngilizce yapılan bilgilendirmeleri ve sosyal medyadaki bilgilendirmeleri çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Jacobus Jonker ise ilk doz aşı için randevu aldığına işaret ederek, “Randevumu aldım ancak sağlık raporumu kontrol eden doktorlar arı alerjim olduğu için aşımın hastane ortamında yapılması gerektiğini söylediler. Biz alerjinin aşı için önemi bir problem olmadığını düşünüyorduk. İyi ki sağlık raporumuzu kontrol ediyorlar. Aşımı hastanede yaptıracağım. Organizasyon için teşekkür ederim." diye konuştu.

Jonker çifti kendilerine yardımcı olan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME