Muğla'da yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu 0:00 / 0:00

DHA

DHA'nın haberine göre, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya uyuşturucu sürüleceği istihbaratına ulaştı.

İran uyruklu A.E., (29) ile N R., (38) ve A.Ş.'nin (36) evlerine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile 200 bin lira değerinde döviz ele geçirildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.