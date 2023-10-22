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        Haberler Gündem Muğla'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Muğla'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 02:38 Güncelleme: 22.10.2023 - 02:38
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        Muğla'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
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        Filiz Demir'in kullandığı otomobil, Ortaca-Dalyan kara yolunda refüje çarpıp karşı şeride geçerek Savaş Giren idaresindeki araç ile Mahmut Bulduk'un kullandığı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Otomobil sürücüsü Filiz Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaralılardan Mahmut Bulduk ve Meryem Giren'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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