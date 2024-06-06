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        Haberler Gündem Muğla'da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Muğla'da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla-Denizli kara yolu Yeniköy Mahallesi'nde bulunan polis kontrol ve uygulama noktası yakınındaki buğday tarlasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre durduruldu. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 19:42 Güncelleme: 06.06.2024 - 19:42
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        Zirai alanda yangın çıktı
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        Muğla-Denizli kara yolu Yeniköy Mahallesi'nde bulunan polis kontrol ve uygulama noktası yakınındaki buğday tarlasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra emniyet müdürlüğüne ait TOMA yönlendirildi.

        Çevredeki evlerde bulunan vatandaşlar ve uygulama noktasındaki polis ekipleri hortumlarla yangına müdahale etti.

        Yangın nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre durduruldu. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, kara yolunda da ulaşım kontrollü şekilde yeniden başladı.

        Yangında yaklaşık 5 dönüm buğday zarar gördü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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