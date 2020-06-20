Muğla'daki kumar ve tefecilik operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

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Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 20 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 9'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'üne ev hapsi cezası verildi, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- 250 polisle eş zamanlı operasyon

Marmaris'te hileli zar ve iskambil kağıtlarıyla kumar oynattıkları kişileri borçlandırdıkları ve mağdurlara zorla senet imzalatarak tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine 16 Haziran'da, aralarında Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de bulunduğu 250 polisle eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Polis helikopteri ve drone ile havadan da desteklenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, borç senetleri, borç ilişkisi gösteren ajandalar, kumar ve tefecilikten kazanıldığı değerlendirilen nakit para, hileli zar ve oyun kağıtları, uyuşturucu, kılıç ile pala gibi çok sayıda kesici alet ele geçirilmişti.