Muğla'daki orman yangınlarında zarar gören çam balı üreticilerinin yaraları sarılıyor

AA

Türkiye'deki çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin karşılandığı Muğla'da hasat başlamadan yaşanan orman yangınları bal üreticilerinin hasat çalışmalarını etkiledi.

Muğla ve ilçelerinde yaşanan orman yangınları nedeniyle bölgedeki üreticilerden yaklaşık 5 bin arı kovanı kaybı yaşandı. Bölgede bulunan ekipler tarafından da üreticilerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürütülüyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, yangının ilk başladığı günden bu yana 834 personel ile sahada olduklarını söyledi.

Yaklaşık 650 bin konaklama kapasiteli alanın yangından etkilendiğini anlatan Saylak, yangın afetinde 3 bin civarı arılı kovan ile bin 500 civarı boş kovanın zarar gördüğünü tespit ettiklerini vurguladı.

Yangının başladığı ilk günden itibaren saha tetkikleri ile afet bölgesinde konaklayan kolonileri tespit ederek üreticilere gerekli uyarıları yaptığını dile getiren Saylak, arılı kovanların yangın bölgelerinden tahliyesini sağlayarak daha büyük kayıplar yaşanmasının önüne geçildiğini kaydetti.

Basralı konaklama alanlarının kayıplarına hızlı ve yerinde çözümler üretmek adına yangından etkilenmeyen bölgede 163 bin yeni konaklama kapasitesi oluşturduklarını anlatan Saylak, şunları söyledi:

"596 bin konaklama noktamızda yangından etkilenen üreticilerimize konaklama önceliği sağlayarak, oluşabilecek konaklama sorunlarının büyük ölçüde önüne geçtik. Ayrıca DKMP Genel Müdürlüğümüz tarafından arı konaklamasına açılan milli park alanları ile yangından etkilenen üreticilerimiz arıcılık faaliyetleri konusunda bir nebze daha rahatlatıldı."

Bakanlığın çam balı üretiminin sürdürülebilirliği ve Basra böceği için yaşamsal öneme sahip kızılçam orman alanlarının yeniden kazanılması amacıyla bölgede kızılçam dikimi ve gelişimine büyük önem verdiğini vurgulayan Saylak, orman alanlarına komşu yerleşim yerlerine yangın koruma bantları oluşturmak ve bu bölgelerde yaşayan orman köylülerine ek gelir sağlamak amacıyla ballı ve meyveli ağaç türlerinin dikileceğini kaydetti.

- "İlk etapta 1 milyon ödeme yapıldı"

Arıcılara sağlanan destekler hakkında da bilgi veren Saylak, "Bugün itibarıyla yangında kovanları hasar gören üreticilere 1 milyon lira civarında ödeme gerçekleşti. Ödemeler devam edecek ayrıca arılı kovan desteği ödemeleri, yangından etkilenen arıcılara yüzde 100 oranında artırılarak yapılacak. Bal üretimi için de ekstra destek sağlanacak." diye konuştu.

Barış Saylak, yetersiz besin nedeniyle arı ölümlerinin önüne geçmek amacıyla da üreticilere Konya Büyükşehir Belediye ile Torku firması iş birliğinde 200 ton arı yemi ve arı şekeri ulaştırıldığını kaydetti.

- "Yangından zarar gören kovanlar en kısa sürede yenilenecek"

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin ise yanan alanların tekrar bal üreticilerine kazandırılması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Çam balını çok önemsediklerini belirten Şahin, Muğla'da 6 bin arıcı aile ve bu ailelere ait 1 milyon 250 bin kovanın bulunduğunu belirtti.

Muğla'ya dışarıdan gelen gezginci arıcılarla 3,5 milyon kovanın bal üretimine katıldığını dile getiren Şahin, şunları söyledi:

"Muğla zaten çam balında bir merkez. Dünyanın merkezi. Dolayısıyla Muğla'da arıcılık yapılmak zorunda. Milli parkların artık arıcılığa açılması mutluluk verici. Tarım ve Orman Bakanımızın gerek kredi borçlarının erteleneceği gerekse desteklemelerin yüzde 100 artacağı yönündeki açıklamaları üreticilerimizin yüreğine su serpti. Bakanımıza teşekkür ediyorum. Yangından zarar gören kovanlar da inşallah en kısa sürede yenilenecek ve üreticimiz bal üretmek için çaba gösterecek."