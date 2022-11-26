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Muğla'daki Tuzla Sulak Alanı misafirlerini ağırlamaya başladı

Muğla'nın Milas ilçesinde 'ulusal öneme haiz sulak alan' olarak tescil edilen Tuzla Sulak Alanı göçmen kuşlar ile şenlendi

Muğla'daki Tuzla Sulak Alanı misafirlerini ağırlamaya başladı
Muğla'daki Tuzla Sulak Alanı renklendi...
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AA

Yılın önemli bölümünde flamingoların şenlendirdiği, Milas-Bodrum kara yolu Boğaziçi Mahallesi sınırlarındaki Tuzla Sulak Alanı, barındırdığı çok sayıda kuş ve balık türüyle ilgi görüyor.

Avrupa ve Afrika arasındaki 4 önemli kuş yolundan ikisinin geçtiği Türkiye'de, göçmen kuşlar için önemli sulak alanlar arasında gösterilen Tuzla'ya gelmeye başlayan göçmen kuşlar, renkli görüntüler oluşturuyor.

Sulak alan, flamingolar başta olmak üzere balıkçıl, turna, martı, tepeli pelikan, kaz ve ördekleri misafir ediyor.

Çevresindeki zengin bitki örtüsü ile dikkati çeken alan, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'a giden yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Sulak alandaki göçmen kuşların yoğunluğu drone ile görüntülendi.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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