Muğla'daki yangında 2 hektar makilik ve tarım alanı zarar gördü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, tarım alanında başlayıp makiliğe sıçrayan yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektar makilik ve tarım alanının zarar gördüğü belirlendi.
Giriş: 06.10.2024 - 15:04 Güncelleme: 06.10.2024 - 15:04
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Muğla'nın Seydişehir ilçesine bağlı Eşen Mahallesi'ndeki tarım alanında, saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Alevler rüzgarın da etkisiyle makiliğe sıçradı.
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İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.