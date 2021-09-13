Muğla'daki yangınlarda 60 bin hektar alan zarar gördü

AA

Yaprak, Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde, 29 Temmuz'da ilk Marmaris'te başlayan, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan ve günler süren müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürülen yangınlarla ilgili değerlendirmede bulundu.Söndürme çalışmaları sırasında çok sayıda ekibin tehlike atlattığını dile getiren Yaprak, hava ve kara ekiplerinin günlerce canla başla mücadele ettiğini vurguladı.

Türkiye ve Muğla genelinde ciddi yangınlar yaşandığını hatırlatan Yaprak, "29 Temmuz'da Marmaris'te başlayan sonrasında Güvercinlik, Köyceğiz, Milas, Nazilli'de başlayıp Kavaklıdere Menteşe'yi tehdit eden ciddi yangınlar geçirdik. Yanan alanlarda hızlı şekilde çalışmalarımıza başladık. Zarar gören 60 bin hektar alanın 52 bin hektarı orman alanı." diye konuştu.

Muğla genelindeki yanan alanlarda tespit çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Yaprak, 52 bin hektar alanda 5,5 milyon metreküp civarında emval olduğunu ve kısa zamanda bunların değerlendirilerek, ekonomiye kazandırılması gerektiğini aktardı.

Muğla ve ilçelerinde iki hafta süren yangınları ve ekiplerin yangın alanındaki söndürme çalışmalarını slayt sunumuyla anlatan Yaprak, "15 günde 75 yangınla mücadele ettik. Bu süreçte 45 orman yangını, 30 ziraat yangını çıktı. 29 Temmuz'da sıcaklık 45 derece, nem ise yüzde 10'un altında gerçekleşti. Marmaris'te yangın çok büyüdüğünde önce insan, sonra mal, sonra orman olarak strateji geliştirdik." ifadesini kullandı.

- "Yanan alanlarda hiçbir şekilde yapılaşmaya izin vermeyeceğiz"

Yaprak, yangınlarda zarar gören 108 yapının TOKİ tarafından yapılarak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi. Kamuoyunda belirli dönemlerde yanan alanların imara açılacağı yönünde asılsız haberlerin çıktığını anlatan Yaprak, şunları kaydetti:

"Ormanlarımız Anayasanın 169. maddesine göre korunmakta. Yanan alanların yapılaşmaya ve imara açılması mümkün değil. Eğer yangınlardan önce verilmiş izinler de varsa bu izinlerin iptali de bölge müdürlüğümüz tarafından yapılacak. Bu konuda arkadaşlarımız da çalışma yürütüyor. Ülkemizde de bölgemizde de çok ciddi alanlar zarar gördü. Bu alanlarda hiçbir şekilde yapılaşmaya izin vermeyeceğiz."

Yaprak, ocak ayından bu yana Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında 291 yangın çıktığını hatırlatarak, yanan ağaçların kesilip sahaların temizlenmesinin ardından ağaçlandırma çalışmalarına başlanacağını sözlerine ekledi.