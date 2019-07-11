Muğla-Dalaman'da yangın: Alevler Göcek'e yaklaştı, iki mahalle boşaltıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde başlayan yangın, ormanların çevresindeki yerleşim alanlarını tehlikeye atacak kadar büyüdü. Alevler, iki eve zarar verdi. İki mahallede 34 ev boşaltıldı. Yangın söndürme helikopterlerinin çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi.

Kayadibi ve Taşlıca Mahalleleri'nde yaşayanlar, eşyalarını traktörlere ve kamyonetlere yükledi. Köylüler de ahırlardaki hayvanlarıyla birlikte evlerinden ayrıldı.

Öğleden sonra 15 helikopter, karadan da 80 araç ile 350 itfaiye personelinin desteğiyle söndürülmeye çalışan yangın, kontrol altına alınamadı. Muğla'da yangının çıkış saatinde hava sıcaklığı 37 dereceyken, nem oranı yüzde 18'di.

Yangının sebep olduğu duman, yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Fethiye'den de görülebiliyor.

Havanın kararmasıyla birlikte helikopterlerin çalışmasına ara verildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak sabah saatlerinde helikopterlerin yeniden çalışmaya başlayacağını ve "yangının kontrol altına alınacağını" yazdı:

https://twitter.com/osmangurun/status/1149107347077369856

Yangını söndürme çalışmalarına bölgede yaşayanlar da evlerinden taşıdıkları su ve evlerine bağladıkları hortumla katkıda bulunuyor.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da gündüz saatlerinde yangının görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

https://twitter.com/alimkaraca48/status/1149012045846761472

Muğla Valisi Esengül Civelek, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "Fethiye ve Dalaman arasında geniş bölgede maalesef yangın devam ediyor. Havanın kararması ve de rüzgar, yangını kontrol altına almamızı güçleştiriyor." dedi.

Gece boyunca karadan aralıksız devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Konya, Kütahya, Antalya, İzmir, Denizli ve Aydın'dan da ekipler Muğla'ya gönderildi.

Yangın, Göcek kasabasına da yaklaştı.

Göcek Doğa ve Hayvan Dostları Derneği'ne ait barınaktaki 250 kedi ve köpek de tahliye edildi. Barınak görevlisi Sina Karadağ, "Alevler bulunduğumuz yere doğru yaklaşıyor. Bu hayvanları kurtarmamız gerekiyor. Hasta olanları öncelikli olarak gönderiyoruz. Sağlıklı olanları yangından kaçsınlar diye bırakacağız" dedi.