Muğla, en kurak il oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılı nisan ve eylül ayları arasını kapsayan "Kuraklık Haritası" yayımlandı. Haritada en kurak il olarak gösterilen Muğla'nın "Olağanüstü Kurak" kategorisinde yer alması da dikkat çekti. Bunun yanı sıra Muğla'ya düşen yağış miktarı ise, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 20 azaldı.

MUSKİ'DEN KURAKLIK ÖNLEMLERİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte baraj seviyelerinin geçen yıllara göre düşmesi ve yeraltı su kaynaklarındaki seviyenin oldukça azalmasından kaynaklı olarak kuraklığın etkisi çok yakından hissediliyor. Ancak Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara bunun yansımaması için ilave tedbirler alındı.

REKLAM Özellikle sisteme dahil olmayan ve depolara ulaşana kadar kaybolan içme suyu kaynaklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Kavaklıdere, Milas, Menteşe, Ortaca, Marmaris, Datça ve Seydikemer İlçelerinde su sıkıntısı yaşanabileceği ön görülen bölgelerde ek içme suyu kaynakları bulunurken, mevcut kaynakların daha verimli hale getirilmesi için çalışmalar yapıldı. Yine su kaynaklarında yapılan çalışmaların yanı sıra içme suyu hatlarında yenileme, basınç düzenlemeleri, ilave içme suyu hatlarının imalatının yanı sıra kayıp kaçakla mücadele edildi. Böylelikle Muğla'da yıllardır su sıkıntısı yaşanan Bodrum dışında, hiçbir ilçede ciddi bir su sıkıntısı yaşanmadı. Yaz aylarında sorun yaşayan Menteşe merkez mahalleleri başta olmak üzere birçok farklı ilçede kesintiler tamamen ortadan kalktı.

"SU KAYNAKLARIMIZ KRİTİK SEVİYEDE" Kentte yaşanan kuraklığı değerlendiren MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, eskiden Türkiye'nin en fazla yağış alan kentlerinden biri olan Muğla'da olağanüstü bir kuraklık yaşandığını ancak bu afetten vatandaşların etkilenmemeleri için var güçleriyle mücadele ettiklerini söyledi. Tüm imkânları seferber ettiklerine vurgu yapan Yılmaz Şengül, "Bizler Başkanımız Ahmet Aras'ın da sürekli vurguladığı gibi bahane üretme değil çözüm üretme makamında olan kurumlarız. Bu nedenle her ne kadar kuraklık kentimizi çok fazla etkiliyor olsa da teknik imkânlarımız el verdiğince önlemlerimizi almaya devam edecek vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi hala herhangi bir yağış yok ve su kaynaklarımız kritik seviyede. Kıt kaynakları en verimli şekilde işletmek ve vatandaşlara kesintisiz su sağlamak için tüm ekip arkadaşlarımızla mesai saati gözetmeksizin çalışıyoruz" dedi.

REKLAM "ÖNEMLİ PROJELERİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADIK" Kuraklığa önlem olarak birçok farklı çalışmayı hayata geçirdiklerini ve su sorununu en yakından hisseden Bodrum'da geçen yıllara göre su sorunlarının azaldığını ancak tamamen ortadan kalkması için çok önemli projelerin hazırlıklarını tamamladıklarını vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları söyledi: "Bizler içme suyu konusuna sadece bugünün bir sorunu olarak bakmıyoruz. Kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarımızla Bodrum başta olmak üzere tüm şehrin sorunlarını ele alıyor ve çözüm önerileri üretiyoruz. Çok kısa süre içinde yeni yatırımlarımız hayata geçecek. Bodrum içme suyu hatlarının yenilenmesi, iyileştirilmesi ve Yarımada'ya çok ciddi oranda ilave içme suyu sağlanması konusunda önemli adımlar attık. Şu an arızalı hatların yenileme çalışmalarına başladık ve bir kısmını tamamladık. İlçemizde su kesintileri geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl oldukça azaldı, daha da azaltacağız.