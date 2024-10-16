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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla haberleri: Dalış yaparken sürat teknesi çarptı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Dalış yaparken sürat teknesi çarptı!

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde dalış yapan Şevket Kaplan, sürat teknesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürat teknesini kullandığı öğrenilen H.İ. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 08:51 Güncelleme: 16.10.2024 - 08:51
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        Dalış yaparken sürat teknesi çarptı!
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        Muğla'da edinilen bilgiye göre, Ortaca ilçesinde H.İ. yönetimindeki bir sürat teknesi, Sarıgerme Sahili’nde ilerlerken o sırada denizde şinorkel ile dalış yapan Şevket Kaplan’a çarptı.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Hayatını kaybeden Şevket Kaplan.
        Hayatını kaybeden Şevket Kaplan.

        İHA'da yer alan habere göre olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye dalgıç ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları sonucunda, Şevket Kaplan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Kazanın ardından sürat teknesini kullandığı öğrenilen H.İ. gözaltına alındı.

        Olayla ilgili Soruşturma sürüyor.

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        #Muğla
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