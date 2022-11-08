Bodrum açıklarında 65 kaçak göçmen kurtarıldı, 18 kaçak göçmen yakalandı

O, 145 IQ'lu tarihin en acımasız katillerinden biri!

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Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 18 düzensiz göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 4 ve 5 Kasım tarihlerinde farklı zamanlarda Bodrum açıklarında lastik botlarda kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 65 kaçak göçmeni kurtardı.

Ekipler 4 Kasım saat 23.30 sıralarında Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Ekiplerce yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 18 düzensiz göçmen yakalandı. Toplamda 83 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-11-08 10:40:55



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