Bodrumspor zirve aşkına

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BODRUM, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle ilk sezonunda şampiyonluk yarışındaki güçlü iddiasını sürdüren Bodrumspor, yarın İstanbul'da Pendikspor deplasmanında terleyecek. Pendik Stadı'nda saat 13.30'da başlama düdüğü çalacak 90 dakikayı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda ligdeki rakiplerinden Altınordu'yu deplasmanda 1-0 yenip eleyerek adını son 32 takımın arasına yazdıran Bodrumspor, ligde 11 maçta 21 puanla direkt Süper Lig hattında ikinci sırada yer alıyor. Pendikspor ise 18 puanla Play-Off hattını takip ediyor. Zorlu bir deplasmanın kendilerini beklediğini söyleyen Teknik Direktör İsmet Taşdemir, kendi futbollarını sahaya yansıtıp kazanmak istediklerini vurguladı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2022-11-11 11:33:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.