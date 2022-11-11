Bodrum'da kasım ayında turistler denize girdi

Meiji Restorasyonu Nedir, Ne Zaman ve Nerede Gerçekleşti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kasım ayında sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yabancı turistler denize girdi.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden olan Bodrum'da sıcak havayı fırsat bilen yabancı turistler plajın yolunu tuttu. Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının ise 22,2 derece ölçüldüğü kentte, yabancı turistler Kumbahçe Paşatarlası Plajı´nda denize girdi. Bazı turistler şezlongda güneşlenip kitap okurken, bazıları ise sohbet etmeyi tercih etti. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının gelecek hafta da aynı seyrini koruması beklendiği bildirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-11-11 16:06:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.