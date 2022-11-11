Bodrum'da kasım ayında turistler denize girdi

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kasım ayında sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yabancı turistler denize girdi.
Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden olan Bodrum'da sıcak havayı fırsat bilen yabancı turistler plajın yolunu tuttu. Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının ise 22,2 derece ölçüldüğü kentte, yabancı turistler Kumbahçe Paşatarlası Plajı´nda denize girdi. Bazı turistler şezlongda güneşlenip kitap okurken, bazıları ise sohbet etmeyi tercih etti. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının gelecek hafta da aynı seyrini koruması beklendiği bildirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-11-11 16:06:03
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