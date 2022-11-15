Sokakta saldırı sonrası kadınlardan 'güvenli mahalle' için imza kampanyası



Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde, evli ve 1 çocuk annesi kadına yönelik 1 ay önce sokak ortasında saldırının ardından kadınlar, güvenlik önlemlerinin artırılması taleplerini dile getirmek amacıyla kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret etti. İmza toplayan kadınlar, mahalle güvenliğinin önemine dikkat çekti.

Reşadiye Mahallesi'nde, 14 Ekim günü saat 20.30 sıralarında, evli ve 1 çocuk annesi Aygül Yıldırım A., evine dönerken tanımadığı kişinin saldırısına uğradı. Arkasından yaklaşan kişi tarafından boğazı sıkılarak, yerde sürüklenen Aygül Yıldırım A., bağırarak yardım istedi. Saldırganın elini ısırarak kendisini kurtaran Aygül Yıldırım A., uzun süre yaşadığı şoktan kurtulamadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Aygül Yıldırım A.´ya saldırıda bulunan şüphelinin, Datça'da konteynerde yaşayan inşaat işçisi D.A. olduğunu belirleyip, olaydan 3 gün sonra gözaltına aldı. D.A., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ertesi gün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yaşanan bu olayın ardından kadınlar, daha güvenli mahalle talebiyle imza kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 400 imza toplandı. Aralarında Aygül Yıldırım A.´nın da bulunduğu kadınlar, Datça Kaymakamı Mesut Çoban ve Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ı makamlarında ziyaret ederek, dilekçelerini teslim edip, bölgede güvenlik kameralarının daha geniş kapsamlı yerleştirilmesini, park ve sokak aydınlatmalarının ise artırılmasını istedi.

Ziyaretlerin ardından Reşadiyeli kadınlar adına kaymakamlık binası önünde basın açıklamasında bulunuldu. Kadınlar adına basın açıklamasını Deniz Kırımsoy Denge (54) yapıp, mahalle güvenliğinin önemine dikkat çekti. Denge, "Komşumuza yönelen saldırının gerçekleştiği yerde geceleri karanlıkta kalan bir parkımız var. Kısmen kullanılıyor ancak bakımsız ve çöp dolu. Bakımlı ve kullanılan kentsel yaşam alanları, suç üreten mekan olmaktan çıkar. Ana yolumuz bile karanlıktı. Yaşam alanlarımızın aydınlık olmasını istiyoruz. Okul ve itfaiye gibi zaten kamera ile izlenen yerlerde ve zaten gerektiği için daha yüksekten ve geniş açılı tarama yapılmasını da istiyoruz" dedi.

Ziyaretlere, Reşadiye Mahallesi Muhtarı Sami Akkın ile Datça Kadın Platformu ve Datça Kent Konseyi Kadın Meclisi temsilcileri de katıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2022-11-15 17:37:35



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