Bodrum'da Yunan unsurlarının ittiği 7 kaçak göçmen kurtarıldı

Fırat AKAY/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 7 kaçak göçmen kurtarıldı, yurt dışına kaçmaya çalışan 14 göçmen de yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 11 Kasım günü saat 04.25'te, Bodrum açıklarındaki lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 7 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler, 15 Kasım'da da lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmenin Bodrum açıklarında olduğunu tespit etti. Bölgeye ulaşan ekipler, 14 kaçak göçmeni de yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-11-17 11:03:51
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