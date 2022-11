Bodrumspor - Tuzlaspor: 1-2

Fırat AKAY/ BODRUM,(DHA)STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Ramazan Keleş, Ali Can Alp, Emir Eray Eyisoy

BODRUMSPOR: Sousa - Üzeyir, Onur, Ali, Cenk Erkan, Recep (Dk.90 Drazic), Samet, Erdem (Dk.69 Musah Mohammed), Kenan (Dk.77 Süleyman Güneş), Celal (Dk.77 Jahovic)

TUZLASPOR: Emre - Ogün, İsmail, Sadi, Mustafa (Dk.46 Süleyman), İbrahim, Bünyamin, Bilal, Segun, Mata (Dk.86 Mehmet Coşkun), Kone (Dk.46 Yahaya)

GOLLER: Dk. 11 Celal (Bodrumspor), Dk. 62, Dk. 90+3 Bilal (Tuzlaspor)

SARI KARTLAR: Erdem, Onur, Kenan (Bodrumspor), Mustafa, İbrahim, İsmail (Tuzlaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 20 Erkan Değişmez (Bodrumspor)Spor Toto 1´inci Lig´de mücadele eden Bodrumspor, ligin 14´üncü haftasında kendi evinde Tuzlaspor´a 2-1 yenildi.

Maçın ilk dakikalarına hızlı başlayan yeşil-beyazlı ekip 11´inci dakikada Celal Dumanlı´nın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın henüz 20´nci dakikasında rakibiyle girdiği mücadelede Erkan Değişmez kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Her iki takım da karşılıklı bulduğu pozisyonlardan yararlanamadı. Bodrumspor soyunma odasına 1-0 önde girdi. 62´inci dakikada Bodrumspor ceza sahasına etkili giren Tuzlaspor´da Bilal´in vuruşuyla top ağlarla buluştu, maçta skor 1-1´e geldi. Maçın uzatma dakikalarında etkili gelenTuzlaspor´da Bilal´in vuruşunda top ağlarla buluştu, Bilal kendisinin ve takımının 2´nci golünü atarak takımını 2-1 öne geçirdi. Geri kalan dakikalarda her iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamazken maç 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Zirve mücadelesinde rakiplerinin gerisine düşen ve ağır yara alan Bodrumspor haftayı 21 puanla 6´ncı sırada kapattı. Düşme hattında kritik durumda olan rakibi Tuzlaspor ise aldığı galibiyetle birlikte rahat bir nefes alarak haftayı 15 puanla kapatıp 13´üncü sıraya yükseldi.

11´inci etkili gelen Bodrumspor´da sağ kanattan Üzeyir Ergün´ün ortasında topla buluşan Celal Dumanlı´nın vuruşunda top ağlarla buluştu:1-0.

26´ncı dakikada etkili gelen Bodrumspor´da ceza sahası içerisinde topla buluşan Celal Dumanlı kaleciyle karşı karşıya kaldı, Dumanlı´nın vuruşunda top kaleciden geri döndü.

29´uncu dakikada etkisini arttıran Bodrumspor´da Erdem Çetinkaya´nın sert vuruşunda kaleci topu kornere çıkardı.

Maçın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

60´ıncı dakikada Üzeyir Ergün´ün ceza sahasına ortasında Recep Aydın´ın kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

62´nci dakikada Tuzlaspor´da Yahaya´nın ceza sahasına yaptığı ortada Bilal´in vuruşu topu ağlarla buluşturdu; 1-1.

74´üncü dakikada ceza sahası içerisinden sert vuruş yapan Tuzlaspor oyuncusu Segun'un vuruşunu kaleci Sousa kurtardı.

90+3´üncü dakikada sağ kanattan etkili Tuzlaspor´da Bilal´in kaleye vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-11-20 15:46:41



