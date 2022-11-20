Muğla'da terör operasyonunda 4 tutuklama

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, mermer ocaklarında çalışan ve PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mermer ocaklarında çalışan M.O. ile M.A.'nın PKK/KCK/YPG içerisinde Suriye'de geçmiş dönemde faaliyet gösterdikleri bilgisine ulaştı. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ile Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda M.O. ile M.A., örgüte yardım yataklık ettiği değerlendirilen A.E.E.F., M.E.M., H.O. ve A.A., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.O., M.A., H.O. ve A.A. tutuklandı, A.E.E.F. ve M.E.M. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-11-20 20:37:19



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