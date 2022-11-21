Bodrum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı yaptı. Bu kapsamda, Bodrum'da beklenen yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Yağmurla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü. Gümbet ve Bitez Mahalleleri başta olmak üzere Bodrum Yarımadası'nın belli bölgelerinde yağış etkili oldu. Bölgeden araçlarıyla geçen sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Yağmur suları mazgalları taşırdı. Belediye ekipleri su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlatırken, tıkanan mangalları da temizledi. Yağmurun, yarın sabahın ilk ışıklarına kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-11-21 19:14:58



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