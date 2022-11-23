Bodrum'da eğitime 'sağanak' engeli (2)

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak, sabah saatlerinden itibaren hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün Muğla ile çevresi için sağanak ve fırtına uyarısının ardından Türkbükü, Gölköy, Yalıkavak, Turgutreis, Bitez, Gümbet'te etkili olan şiddetli yağışta cadde ve sokaklar göle döndü. Yer yer etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle Torba'da ise ağaçlar devrildi. Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı. Sağanağın neden olduğu sel sularının taşıdığı toprak ve çöpler, mazgalları tıkadı, derelerin debisi yükseldi. Belediye ekipleri, olası su baskınlarına karşı teyakkuza geçti.
Öte yandan kuvvetli yağışın gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-11-23 15:45:02
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