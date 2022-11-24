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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polisten yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

DHA

Polisten yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu


Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yılbaşında piyasa sürülmek üzere hazırlandığı belirlenen 86 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Fethiye Grup Amirliği ekipleri, V.C.G.'nin (52) ürettiği sahte içkileri, yılbaşında piyasaya süreceği istihbaratına ulaştı. Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 86 litre sahte içki ve bakır parçalardan oluşan alkol damıtma düzeneği ele geçirildi. Gözaltına alınan V.C.G., polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-11-24 22:07:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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