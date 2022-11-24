Polisten yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yılbaşında piyasa sürülmek üzere hazırlandığı belirlenen 86 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Fethiye Grup Amirliği ekipleri, V.C.G.'nin (52) ürettiği sahte içkileri, yılbaşında piyasaya süreceği istihbaratına ulaştı. Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 86 litre sahte içki ve bakır parçalardan oluşan alkol damıtma düzeneği ele geçirildi. Gözaltına alınan V.C.G., polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-11-24 22:07:34



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