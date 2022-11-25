Yolcu midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 22 yaralı



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, yolcu midibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, Menteşe'nin Yerkesik Mahallesi'nde meydana geldi. Akbük istikametinden Yerkesik'e seyir halindeki Necmettin Çetin idaresindeki 48 EB 293 plakalı kamyonet, Kerimoğlu Türküsü Evi mevkinde karşı yönden gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi denetiminde çalışan Bilal Urhan yönetimindeki 48 BB 0069 plakalı yolcu midibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonetin içinde sıkışan sürücüsü Necmettin Çetin ve yanındaki yolcu Mehmet Üldür'ü sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kamyonetten çıkarılan sürücü Çetin ile yolcu Üldür ve midibüsündeki yaralılar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-11-25 23:42:39



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