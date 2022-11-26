Fethiyespor Erhan Altın'la ilk maçına çıkacak

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FETHİYE, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon istikrarsız sonuçlar alan Fethiyespor, yeni teknik patronu Erhan Altın yönetiminde ilk maçına yarın çıkacak. Son 3 maçından mağlup ayrılan Muğla ekibi, Pazarspor'u konuk edecek. Fethiye İlçe Stadı'nda Mehmet Ali Özer'in yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Fethiyespor'da geçen hafta Balıkesirspor mücadelesinde kırmızı kart gören orta saha Selim Kayacı forma giyemeyecek. Erhan Altın, ilk maçında galibiyet beklediklerini söyledi. Lacivert-beyazlı ekibin ligde 15 puanı var.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-11-26 11:12:08



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