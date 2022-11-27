Fethiyespor - Pazarspor: 1-0

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

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FETHİYE, (DHA)STAT: İlçe

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Önder Çalış, Emrah Akkaya

FETHİYESPOR: Enes Tahacan, İlyas, Oğuz, Onur, Aykut, Burak Başkaya (Dk. 46 Burak Özduman), Halil (Dk. 62 Sinan), Berkin (Dk. 72 Cihan), Selçuk (Dk. 82 Rıdvan), Oktay (Dk. 82 Mustafa)

PAZARSPOR: Yasin Oğuzhan Birben (Dk. 75 Özgür), Mehmet Cansın, Oğulcan, Onur, Metin, Ahmet, Güvenç (Dk. 46 Sercan), Maksut (Dk. 46 İlhan), Önder, Oğuzhan Eskiköy (Dk. 90 İsmail)

GOL: Dk. 6 Aykut (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Burak Başkaya, Selçuk, Berkin, Tahacan, Onur (Fethiyespor) Ahmet (Pazarspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor yeni teknik direktörü Erhan Altın'la çıktığı ilk maçtan galip ayrıldı. Fethiyespor 6'ncı dakikada Aykut'un golüyle öne geçti ve maç boyunca üstünlüğünü koruyup sahadan galibiyetle ayrıldı. Fethiyespor bu galibiyet sonucu 18 puana yükselip Play-Off için umutlanırken, Pazarspor 7 puanla sonuncu sırada yer aldı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-11-27 16:21:59



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