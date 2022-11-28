Muğla'da kaçak tarihi eser kazısına suçüstü

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kaçak tarihi eser kazısı yapan 2 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Göktepe mevkisinde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen polis, Bodrum Antik Tiyatrosu'nun güney yamacına yaslanan Göktepe'nin üst bölümlerinde kaya içine oyulmuş, zengin ailelere ait çok sayıda oda mezarların bulunduğu bölgeye operasyon düzenledi. Baskında M.Ö. ile C.Ö. suçüstü yakalandı. Kaçak kazıda kullanılan 2 kürek, 1 kriko, 1 demir kazma, 2 balyoz keskisi, 1 pense ve 1 çekice el konuldu. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılmak üzere tutanak tutuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-11-28 10:39:40
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