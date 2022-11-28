Fethiyespor Erhan Altın'la ilk maçında güldü

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

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FETHİYE,(DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde teknik direktörlmük görevine Erhan Altını getiren Fethiyespor, deneyimli teknik adamla çıktığı ilk maçta Pazarspor'u evinde 1-0 yendi. Fethiyespor, Altın yönetiminde 5 maçlık galibiyet hasretine son vererek rahatladı. Önemli bir galibiyet elde ettiklerini vurgulayan Erhan Altın, "İlk maçımızda kazanmak bize moral verdi. Önemli olan bu galibiyetin devamı getirmek. Böyle bir gücümüz var" dedi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-11-28 11:24:23



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