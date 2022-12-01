Marmaris'te suçüstü yakalanan uyuşturucu satıcısına tutuklama

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Fırat AKAY/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve satış sırasında jandarma ekiplerince yakalanan Kadir Uysal, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Kadir Uysal'ın, başta gençlere olmak üzere uyuşturucu sattığı bilgisi alındı. Bunun üzerine ekipler, Uysal'ı teknik ve fiziki takibe aldı. Uysal, Marmaris'te 29 Kasım günü saat 12.00 sıralarında uyuşturucu sattığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 270 gram kubar esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Kadir Uysal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Fırat AKAY

2022-12-01 13:02:06



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