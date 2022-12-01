Bodrum'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 15 dakika etkili olan kuvvetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı evleri su bastı.

Bodrum'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, yarımada genelinde bölgesel olarak etkisini gösterdi. Öğleden sonra etkisini artıran kuvvetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Bitez, Gümbet, Konacık ve Eskiçeşme mahallerinde cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler zor anlar yaşarken, yayalar ise suyla dolan sokaklarda yürümekte güçlük çekti. Eskiçeşme Mahallesi'nde 4 evi su bastı. Suyla dolan evlerdeki eşyalar zarar gördü. Belediye ekipleri, evlere dolan yağmur sularını ve suyla dolan yollarda tahliye çalışması yapıp, tıkanan mazgalları açtı.

Evini su basan Hamza Doruk, "Geçen gün yağan yağmurda da aynı şeyi yaşadık. 15 dakikalık yağmur sonrası mağdur olduk. Belediye yardım etti, teşekkür ediyorum ama bu sorunun da çözülmesi gerekiyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-12-01 18:24:39



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