Datça'da 27 kaçak göçmen kurtarıldı 

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Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 27 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 08.00 sıralarında Datça açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 2 can salı içerisindeki toplam 27 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2022-12-01 22:34:33



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