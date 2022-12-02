Horladığı için uyaran arkadaşını uyurken 20 bıçak darbesiyle öldürdü



Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, güvenlik görevlisi Muzaffer E., horladığı için kendisini uyaran mesai arkadaşı Kenan Maral'ı (29) uyuduğu sırada 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerine teslim olan Muzaffer E., gözaltına alındı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi'nde personellerin kaldığı lojmanda meydana geldi. Bir otelin plajında güvenlik görevlisi Kenan Maral, iddiaya göre aynı odada kaldığı mesai arkadaşı Muzaffer E.'yi daha önce horladığı için uyardı. Dün akşam ikili arasında 'horlama' nedeniyle yine tartışma çıktı. Tartışma sonrası ikilinin vardiya saatleri değiştirildi. Gece vardiyasında çalışan Muzaffer E., sabah saatlerinde lojmana döndüğü sırada mesai arkadaşı Maral'ı uykusunda 20 yerinden bıçakladı. Olayın ardından Muzaffer E., polis ekiplerine teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kenan Maral'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Muzaffer E. gözaltına alınırken, savcının incelemesinin ardından Maral'ın cenazesi ise otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli Muzaffer E.'nin psikolojik sorunlarının bulunduğu ve boşanma aşamasında olduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-12-02 12:41:06



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