Muğla'da 127 kaçak göçmen yakalandı



MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ve Ortaca ilçelerinde, ormanda 35'i çocuk, 127 kaçak göçmen yakalandı, organizatör şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, kaçak göçmenler arasındaki çocukları araçlara kucaklarında taşıdı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaris'in Hisarönü ile Ortaca'nın Mergenli mahallelerinde, ağaçlık alanda, kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerince her iki ilçede dün öğle saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Ortaca'da 103, Marmaris'te ise 24 olmak üzere 127 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, olumsuz hava ile arazi şartlarından etkilenen kadın ile çocuklara su ve yiyecek ikram etti. Jandarma personeli, gruptaki bazı çocukları, araçlara kucaklarında taşıdı.

35'i çocuk, 22'si kadın olan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 2 organizatör şüphelisinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla MUĞLA, (DHA)

2022-12-02 15:33:02



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