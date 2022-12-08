Bodrum açıklarında 4 büyüklüğünde deprem



Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)EGE Denizi'nde Bodrum açıklarında, 1 dakika arayla 4.0 ve 3.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesinden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 10.49'da, Ege Denizi'nde Gökova Körfezi Bodrum açıklarında Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6 kilometre derinlikteki bu ilk sarsıntıdan 1 dakika sonra 3.1 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha yaşandı. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntılar Bodrum'un yanı sıra Datça ilçesinden de hissedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-12-08 11:21:37



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