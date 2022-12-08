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'Mimaride öncelik sadelik, konfor ve doğal dokunun korunması'

DHA

'Mimaride öncelik sadelik, konfor ve doğal dokunun korunması'


MUĞLA, (DHA)-LAZOLİNİ Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Akar, insan ve çevre odaklı projeler tasarladıklarını dile getirip, projeleri hakkında bilgi verdi. Akar, mimaride öncelik sadelik, konfor ve doğal dokunun korunması olduğunu belirtti. Lazolini Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Akar, Türkiye ve dünyadaki trendleri ve projeleri hakkında konuştu. Türkiye'de ve dünyada mimaride sadelik, konfor ve doğal dokunun korunması öncelik olduğunu belirten Akar, başarılı bir mimar olmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulundu. Akar, "Gençler, Türk mimari tarihini ve eski eserlerimizi iyi incelemeleri gerekiyor. Çünkü geçmişten bugüne dünyanın birçok ülkesinde bulunan mimari yapılara bizim tarihteki eserlerimiz ilham vermiştir" ifadelerini kullandı.'İNSAN VE ÇEVRE ODAKLI PROJELER'Akar, insan ve çevre odaklı projeler tasarladıklarını dile getirip, projeleri hakkında da bilgi verdi. Akar, "İstanbul'un güzide semtlerinden Baltalimanı, Bebek, Emirgan ve Yeniköy gibi yalıların olduğu lokasyonlarda, çok sayıda ünlü ismin lüks konutlarının mimarı tasarımlarını ve restorasyonlarını yapıyoruz. İstanbul'un o eşsiz manzarası zaten yaptığınız bütün detayları muhteşem gösteriyor. Yine İstanbul'da özellikle Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer ilçelerinde kentsel dönüşüm ve statik güçlendirme projelerimiz de devam ediyor. Aynı zamanda mimari projesi, tasarımı, inşaat yapımı ve satış kordinasyonu Lazolini Şirketler Grubu'na ait olan Bodrum'un bu yıl trendi olmaya başlayan bölgeleri Bitez ve Asarlık'da da The Pearl Residence ve Hidden Pearl projelerimiz mevcut. Asarlık'ta yapımı henüz tamamlanan The Pearl Residence , yapımına henüz başladığımız Bitez Köyiçi'nde bulunan Hidden Pearl ve yine Bodrum'da Akyarlar bölgesinde yeni planlanan bir projemiz mevcut. Projelerimizin olduğu lokasyonlarda bölgenin doğal ve tarihi dokusuna zarar vermeyecek şekilde malzeme seçimini ve inşaat uygulamasını yapıyoruz" dedi.LANSMANI YAPILAN THE PEARL RESİDENCE'I ANLATTITamamlanan projesi The Pearl Residence hakkında konuşan Akar, "The Pearl Residence 1720 metrekare arsa alanı içinde bulunuyor. Açık yüzme havuzu, bar ve oturma alanları, geniş bahçe ve teras alanları, açık otopark, deniz manzarası, merkezi konum ve sitenin altında büyük bir market zinciri buluyor. Sahile yürüme mesafesi ise 250 metre. 6 bloktan oluşan projemizde 1+1 dairelerimiz 50 metrekare, 2+1 dairelerimiz ise 70 metrekare arasında değişiyor. 'The Pearl' projesinin bahçe metrekareleri 71 metrekareye kadar, teras metrekareli ise 44 metrekareye kadar farklı seçenekler sunuyor. Mutfak ankastrelerimizde Elektrolux markasını tercih ettik. Projemizin banyoları için ise Vitra ve Hangsgrohe markalarını kullandık. The Pearl Residence projemizin peyzajında ise firmamıza ait olan bazalt taşını kullandık" açıklamalarında bulundu. 'İÇERDE VE DIŞARIDA DOĞAL GÖRÜNÜM HAKİM'Türkiye'deki ve dünyadaki mimari trendler hakkındaki düşüncelerini de paylaşan Akar sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye inşaat sektörü konusunda gerçekten öncü bir ülke dünyanın birçok ülkesine malzeme konusunda tedarik sağlıyoruz. Ülkemizde eskiden biraz daha gösterişli tasarımlar tercih edilirken günümüzde konfor, kalite, ihtiyaca göre otomasyon ve sade görünüm tercih ediliyor. Tasarımlarda içerde ve dışarıda doğal görünüm hakim. Dünya trendleri ile ülkemizdeki trendler arasında bir fark yok. Zaten artık tek tuşla her şey elimizin altında. İnternet çağında Türkiye trendleri, dünya trendleri olarak ayırmak mümkün değil. Türkiye'de de dünyada da sadelik, konfor ve doğal dokunun korunması öncelik."'TÜRKİYE VE AVRUPA'DAKİ BİRÇOK PROJEYE TEDARİK SAĞLIYORUZ'İnşaat sektörünün de bir parçası olan alüminyum kapı, pencere imalatı ve madencilik sektöründe de hizmet verdiklerini belirten Akar, "İstanbul Eyüp´te bulunan alüminyum kapı, pencere ve çelik konstrüksiyon atölyemizde projelerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve başka firmalara da tedarik sağlıyoruz. Kayseri'de bulunan BAZALSTONE markamız ile bazalt ve andezit taş ocağımızdan çıkarttığımız taşları imalat fabrikamızda işleyerek Türkiye ve Avrupa'daki birçok projeye tedarik sağlıyoruz" dedi. 'RAHAT BİR İŞ ORTAMI YARATICILIK GEREKTİREN İŞLER İÇİN ÖNEMLİ'Ekip motivasyonunun başarıda önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Akar, "Çalışma hayatında en önemli unsur hem iş hayatına hem de sosyal ve aile hayatına rahatça vakit ayırabilmek. Bence herkesi en çok motive eden şartlar haklarını zamanında almaları ve insani mesai saatlerinde çalışmaları. Lazolini Şirketler Grubu olarak en önem verdiğimiz motivasyon koşulu ilk başta bu. Şirket içi etkinlikler, beraber geçirilen keyifli vakit ve rahat bir iş ortamı yaratıcılık gerektiren işler için oldukça önemli. Elimizden geldiği kadar bu şartları sağlamaya çalışıyoruz" dedi. Başarılı bir mimar olmak isteyen gençlere tavsiyelerde de bulunan Akar, "Mesleklerini öğrenebilmeleri için meraklı olmaları, gezmeleri lazım. Gezdikçe gördükçe hayal güçleri artacak. Ama gezerken bakmaları değil görmeleri gerekiyor. Gençlere bir diğer tavsiyem ise Türk mimari tarihini ve eski eserlerimizi iyi incelemeleri olur çünkü geçmişten bugüne dünyanın birçok ülkesinde bulunan mimari yapılara bizim tarihteki eserlerimiz ilham vermiştir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla
2022-12-08 11:58:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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