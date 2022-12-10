'Bodrum'da hedef 1,5 milyon turist'



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, bu yıl 1 milyon 135 bin yabancı turist geldi. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Gelecek sene Bodrum turizminde hedefimiz 1,5 milyon turist. Bunun başında gelecek yıl İngilizlerin olacağını düşünüyoruz, eski günlerine dönmeleri halinde Rusya ve Ukrayna'dan talep bekliyoruz" dedi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrum'a, 2022 yılı içinde hem hava hem de deniz yoluyla 1 milyon 135 bin yabancı turist geldi. Üst segment oteller başta olmak üzere kentteki çok sayıda otelde, yaz sezonunda yüzde 100 doluluk yaşandı. Tatil için Bodrum'u tercih eden yabancı turistler, deniz ve mavinin dışında, tarihi Bodrum Kalesi ve Antik Tiyatro'yu da sıkça ziyaret etti. Bunun yanı sıra başta İngiltere olmak üzere Bodrum'u yıl boyunca Orta Avrupa ile Asya gibi ülkelerden gelen turistler tercih etti. Yerli turist açısından da turizm merkezinde yoğunluk yaşandı. Özellikle Kurban Bayramı'nda yüz binlerce yerli turist tatil için Bodrum'a geldi.

'EN OLUMLU VERİLERE BU YIL ULAŞTIK'

Uluslararası fuarlarda Bodrum'a talebin yüksek olduğunu söyleyen BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2022 içinde 1 milyon 60 yabancı turist hava yoluyla Bodrum'a geldi. Diğer taraftan kruvaziyerle de 75 bin yabancı turist yine Bodrum'a geldi. Bu tablodan dolayı gururluyuz, mutluyuz ve heyecanlıyız. Bodrum'a gelen yabancı turistler yazın ve yıl içerisinde sağlıklı bir tatil geçirdi ve onları sorunsuz şekilde uğurladık. Geçmiş dönemlere göre en olumlu verilere bu yıl ulaştık. 2019 yılına göre, bunu başardık. Bundan sonra gelecek yıl ve ondan sonraki yıllar için hedeflerimize odaklandık ve hedeflerimiz için çalışacağız. Bu yıl Bodrum'u sırasıyla en çok İngiltere, Rusya, Almanya ve Polonya çok kez tercih etti. İngiliz pazarında eski günlere geri döndük" diye konuştu.

'DÜNYANIN 7'NCİ HARİKASI'

Bu yılın başında hedefe ulaşma konusunda olumsuz ortam olduğunu söyleyen Dengiz, "Rusya-Ukrayna Savaşı da bizim bu süreçte umudumuzu kırdı ama Fatih Terim, Avrupa kupalarında oynanan grup maçından puan alamamıştı. Sonrasında yaptığı konuşmada, 'Biz bitti demeden bitmeyecek' demişti. Biz de turizmciler olarak bu mottoya inandık ve başarılı bir sezon geçirdik. Gelecek sene herhangi bir olumsuzluk olmazsa Bodrum turizminde hedefimiz 1,5 milyon turist. Bunun başında İngilizlerin olacağını düşünüyoruz, eski günlere dönmeleri durumunda Rusya ve Ukrayna'dan talep bekliyoruz. Almanya ve Orta Avrupa ülkelerinden Bodrum'a talep bekliyoruz. Dünyanın her tarafından Bodrum'a insanların gelmesini istiyoruz. Çünkü burası, dünyanın 7'nci harikası, herkes gelsin istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Londra'da yapılan turizm fuarına katıldık. Hava yolu şirketleri ve acentelerle görüştük. Uçak kapasitelerinin artırılacağını söylediler. Bu kapsamda uçaklarda dolulukların olacağını düşünüyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-12-10 11:32:53



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